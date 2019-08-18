Анатолий Бышовец: Хохлову нужно время. Другого спасителя для «Динамо» не найти Известный специалист Анатолий Бышовец считает, что «Динамо» должно сохранить Дмитрия Хохлова на посту главного тренера клуба.

– Да, начало сезона, конечно, не совсем удачное, мне бы хотелось видеть «Динамо» повыше в турнирной таблице. Но молодые тренеры всегда вызывали у меня чувство доброжелательности. Я думаю, что обстановка в «Динамо» нормализуется, сейчас еще появились возможности для укрепления состава. Хохлову нужно время. Другого спасителя для «Динамо» не найти в нынешней ситуации, – приводит слова Бышовца ТАСС.

Бело-голубые занимают 12-е место после пяти туров. Хохлов руководит «Динамо» с октября 2017 года.