Нигматуллин ждет ничью в дерби «Спартак» – ЦСКА Бывший вратарь «Спартака» и ЦСКА Руслан Нигматуллин считает, что эти команды сыграют в ничью в матче шестого тура российской премьер-лиги.

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– Как показывают история и практика, дерби – это очень непредсказуемая вещь. Безусловно, в этом матче фаворита не вижу. Да, можно говорить о том, что «Спартак» выиграл свои последние три матча, у ЦСКА с переменным успехом все идет. Но все это забывается, когда наступает день дерби. Повышенная мотивация на всех уровнях, начиная от болельщиков и заканчивая главным тренером, которому после победы в дерби могут многое простить. Пока для меня вероятным исходом будет ничья, – приводит слова Нигматуллина «Р-Спорт».

Встреча состоится 19 августа.