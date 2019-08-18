Геннадий Орлов: У Егорова нет такого авторитета, как у Розетти Известный журналист Геннадий Орлов предложил ограничить функции главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

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Телекомментатор сравнил Егорова с одним из его предшественников – известным итальянским арбитром Роберто Розетти.

– Я считаю, что должна быть коллегиальная система работы департамента судейства. Есть Николай Левников, он не имеет отношения к назначению судей на матчи, как Егоров. Почему? Хотя он возглавляет судейский комитет. Должны быть три-четыре человека, которые могут друг другу высказывать свои мнения.

Когда был Розетти, он, конечно, был авторитетным человеком. У Егорова нет такого авторитета, как у итальянца. Нужно еще два человека в департаменте, Левников и одного авторитетного человека. Мне на ум приходит Алексей Спирин. Он постарше, но опытный и квалифицированный судья. Он мастер и прошел все и вся. Одного на откуп – это неправильно. Должно быть все коллегиально, – приводит слова Орлова Sport24.