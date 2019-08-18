«Динамо» – «Локомотив». Стартовые составы Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало – в 19.00 по московскому времени.

Новости СМИ2 Главные тренеры «Динамо» и «Локомотива» назвали составы на матче шестого тура российской премьер-лиги. «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Рыков, Шунич, Каборе, Шиманьски, Нойштедтер, Шейдаев, Нжи, Филипп. Запасные: Седов, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Жоаозиньо, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Кардозу, Панченко. «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Идову, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов. Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Мурило, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Магкеев, Титков, Джорджевич, Сулейманов. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало – в 19.00 по московскому времени.