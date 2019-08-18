«Динамо» – «Локомотив». Стартовые составы - Советский спорт
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18 августа 2019 17:49Футбол

«Динамо» – «Локомотив». Стартовые составы

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало – в 19.00 по московскому времени.

Главные тренеры «Динамо» и «Локомотива» назвали составы на матче шестого тура российской премьер-лиги.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Рыков, Шунич, Каборе, Шиманьски, Нойштедтер, Шейдаев, Нжи, Филипп.

Запасные: Седов, Морозов, Евгеньев, Калинин, Ордец, Жоаозиньо, Грулев, Москвичев, Рауш, Черных, Кардозу, Панченко.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Идову, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Мурило, Коломейцев, Куликов, Тугарев, Магкеев, Титков, Джорджевич, Сулейманов.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало – в 19.00 по московскому времени.

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