Семин проводит 600-й матч в чемпионатах России в качестве главного тренера На его счету 299 побед.

Новости СМИ2 Пресс-служба «Локомотива» поздравила Юрия Семина с 600-м матчем на посту главного тренера в чемпионатах России. «Мы поздравляем Юрия Палыча! Впереди еще много рекордов!», – написано в твиттере железнодорожников. Кроме «Локомотива» Семин тренировал «Анжи» (10 матчей), «Мордовию» (30) и «Динамо» (16). Сегодняшний матч – особенный#СамыйЛучшийЮрийПалыч 🥇https://t.co/6REXib5S4t pic.twitter.com/041cM94kdl — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 18, 2019