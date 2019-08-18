Семин проводит 600-й матч в чемпионатах России в качестве главного тренера

Пресс-служба «Локомотива» поздравила Юрия Семина с 600-м матчем на посту главного тренера в чемпионатах России.
«Мы поздравляем Юрия Палыча! Впереди еще много рекордов!», – написано в твиттере железнодорожников.
Кроме «Локомотива» Семин тренировал «Анжи» (10 матчей), «Мордовию» (30) и «Динамо» (16).
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