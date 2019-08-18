«Млада-Болеслав» проиграл без Комличенко

Российский нападающий гостей Николай Комличенко пропустил встречу из-за травмы.
«Млада-Болеслав» занимает седьмое место с девятью очками.
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