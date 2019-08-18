«Млада-Болеслав» проиграл без Комличенко - Советский спорт
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18 августа 2019 20:02ФутболКоноплев Александр

«Млада-Болеслав» проиграл без Комличенко

В матче шестого тура чемпионата Чехии «Яблонец» на своем поле обыграл «Млада-Болеслав» – 2:1.

Российский нападающий гостей Николай Комличенко пропустил встречу из-за травмы.

«Млада-Болеслав» занимает седьмое место с девятью очками.

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