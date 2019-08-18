«Млада-Болеслав» проиграл без Комличенко В матче шестого тура чемпионата Чехии «Яблонец» на своем поле обыграл «Млада-Болеслав» – 2:1.

Новости СМИ2 Российский нападающий гостей Николай Комличенко пропустил встречу из-за травмы. «Млада-Болеслав» занимает седьмое место с девятью очками.