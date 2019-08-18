«Динамо» – «Локомотив». Антон Миранчук вывел гостей вперед (видео) «Динамо» – «Локомотив» – 1:2.

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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук забил второй мяч своей команды в матче шестого тура российской премьер-лиги против «Динамо».

Он отличился на 82-й минуте, сделав счет 2:1 в пользу железнодорожников.

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