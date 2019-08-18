Семин одержал 300-ю победу в чемпионатах России 50 % побед.

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Победа над «Динамо» (2:1) стала для Юрия Семина 300-й в чемпионатах России.

Под его руководством «Локомотив» выиграл 286 матчей из 545. «Мордовия» одержала 11 побед, «Анжи» – одну, а «Динамо» – две.

Всего Семин провел в чемпионатах России рекордные 600 матчей в качестве главного тренера.