«ПСЖ» на выезде уступил «Ренну» Без Неймара парижане не те.

Загрузка... В матче второго тура лиги 1 «Ренн» на своем поле обыграл «ПСЖ» – 2:1. В составе победителей забивали М’байе Ньянг (44-я минута) и Ромен Дель Кастильо (48). У проигравших отличился Эдинсон Кавани (36). После двух туров чемпионата Франции по шесть очков набрали «Лион», «Ницца» и «Ренн».