Александр Самедов: Однозначного фаворита в дерби нет - Советский спорт
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19 августа 2019 10:41Футбол

Александр Самедов: Однозначного фаворита в дерби нет

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА.

- Мне кажется, шансы команд 50 на 50, однозначного фаворита в дерби нет, - цитирует Самедова ТАСС.

Добавим, что встреча состоится в понедельник, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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