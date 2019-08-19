«Бавария» сможет выкупить Коутиньо за 120 миллионов евро «Барселона» подтвердила переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в «Баварию».

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Как сообщает пресс-служба каталонской команды, мюнхенская команда заплатит 8,5 миллиона евро за аренду 27-летнего хавбека.

Отмечается, что в случае если мюнхенский клуб решит воспользоваться опцией выкупа, то сумма трансфера 27-летнего хавбека составит 120 миллионов евро.

Добавим, что за полтора года в Каталонии Коутиньо, перешедший из «Ливерпуля» за 145 миллионов евро, провел 76 матчей за «Барселону» во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.