Филиппе Коутиньо: Для меня переход в «Баварию» означает новый вызов в одном из лучших клубов Европы «Бавария» официально представила полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, полузащитник сборной Бразилии в воскресенье успешно прошел обязательное медицинское обследование и затем подписал контракт. 27-летний Коутиньо арендован у «Барселоны» до 30 июня 2020 года, «Бавария» оставляет за собой право выкупа.

- Для меня этот переход означает новый вызов в новой стране в одном из лучших клубов Европы. Я в предвкушении. Как и «Бавария», я ставлю перед собой большие цели, и я уверен, что вместе со своими новыми товарищами по команде мы их достигнем, - заявил Коутиньо после подписания соглашения.

Отмечается, что Коутиньо будет выступать в «Баварии» под десятым номером.

Ранее стало известно, что аренда бразильца обойдется «Баварии» в 8,5 миллиона евро, а в случае выкупа «мюнхенцы» заплатят за Коутиньо 120 миллионов евро.