ЦСКА - фаворит матча со «Спартаком», по мнению букмекеров В понедельник завершается 6-й тур чемпионата России по футболу матчем «Спартак» - ЦСКА, который начнется в 20:00 по московскому времени.

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По мнению букмекеров, фаворитом в этой игре является ЦСКА. Победа армейцев оценивается коэффициентом 2,50, в в то время, как победа красно-белых - 3,10. Коэффициент на ничью равен 3,20.

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе восемь очков. ЦСКА расположился на пятом месте с десятью очками.