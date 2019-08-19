Никола Влашич: Играть со «Спартаком» всегда тяжело, особенно в гостях Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в рамках 6-го тура чемпионата России.

- Впереди потрясающая игра. Играть со «Спартаком» всегда тяжело, особенно в гостях. В прошлом сезоне мы выиграли там 2:0, но сейчас будет другая история, у них появились новички.

Все футболисты любят играть в таких матчах. Это важнейшее дерби страны. С нетерпением ждем игры и постараемся дать фанатам повод для гордости, - приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что встреча состоится в понедельник, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.