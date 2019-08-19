Дель Серро рассудит «Краснодар» и «Олимпиакос» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов На первом матче квалификации футбольной Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» будет работать испанская бригада арбитров.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, на встречу назначен испанец Карлос дель Серро. Помогать ему будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Функции видеоассистентов выполнят Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес. Четвертый рефери – Хосе Санчес.

Добавим, что встреча пройдет 21 августа на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.