Владимир Рыков: «Локомотив» смог своими моментами грамотно воспользоваться, а мы - нет Защитник «Динамо» Владимир Рыков рассказал, чего не хватило команде, чтобы удержать ничью в матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).

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- Надо было реализовывать те моменты, которые создавали. «Локомотив» смог своими грамотно воспользоваться, а мы - нет. Надо было просто забивать - и все. Команда у нас только строится, много футболистов пришло. Притереться надо немного, а там и результат придет, - приводит слова Рыкова News.ru.

Добавим, что после этого поражения «Динамо» занимает 13-е место. 24 августа бело-голубые сыграют в Саранске с «Тамбовом».