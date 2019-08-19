Руни раскритиковал работу судей в матче с «Ванкувером» (видео) Форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал работу судей в матче MLS против «Ванкувера Уайткэпс».

Английский нападающий был заменен на 74-й минуте при счете 1:0 в пользу «Уайткэпс». Покинув поле, Руни нецензурно выругался в адрес судейской бригады встречи.

Добавим, что после этой игры «Ди Си Юнайтед», набрав 39 очков в 27 матчах, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.