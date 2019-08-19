Руни раскритиковал работу судей в матче с «Ванкувером» (видео)

Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяцаМария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти.13.08.2019 14:00ТеннисМысин Николай
Юрий Семин: Что изменилось во втором тайме? Бегать надо – вот и все!Главный тренер «Локомотива» прокомментировал волевую победу (2:1) железнодорожников в столичном дерби с «Динамо» в своем шестисотом матче в чемпионатах России.18.08.2019 22:00ФутболМощенко Захар
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта». 08.08.2019 15:30ТеннисСигов Юрий
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.31.07.2019 08:30ММАУсачев Владислав
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.26.07.2019 10:15БоксКлюкина Анастасия
НХЛ готова ехать на ОИ в Пекин. Профсоюз игроков лиги скажет «да» или «нет» до 15 сентябряВ пятницу вице-комиссар НХЛ Билл Дейли сделал сенсационное заявление: в январе 2021 года вместо Матча всех звезд может пройти Кубок мира. 19.08.2019 08:00ХоккейСлавин Виталий
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP. 11.08.2019 13:00ТеннисМысин Николай
«Пресс-атташе выиграл миллион, мне б хоть сто рублей выиграть». Интервью с ОвечкинымПеред торжественным открытием филиала хоккейной академии «Авангарда» и накануне товарищеского матча между омичами и московским «Динамо» Александр Овечкин ответил на вопросы журналистов.15.08.2019 17:30ХоккейАнисимов Вадим
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.25.03.2019 12:30БиатлонЦыбанев Юрий