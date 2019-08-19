Евгений Кафельников: Максимум, на что может сегодня рассчитывать «Спартак», это ничья

- Я не настолько оптимистичен в преддверии дерби, как мои сторонники по «Спартаку». Я думаю, что максимум, на что можно сегодня рассчитывать, это ничья, - приводит слова Кафельникова Sport24.ru.
Добавим, что встреча состоится в понедельник, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.
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