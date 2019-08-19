Тренер Кругового: Если «Зенит» купит его обратно, будет здорово Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые договорились о трансфере футболиста.

Один из тренеров Академии «Зенита» Иван Шабаров считает, что защитник «Уфы» Данил Круговой имеет все шансы пробиться в основной состав петербуржцев. Уроженец Ленинградской области воспитывался в «Зените», но по финансовым причинам и семейным обстоятельствам перешел в клуб из Башкортостана.

– Считаю, что для нашего клуба это потеря, непонятная продажа. Видимо, не договорились по контракту… Но из «Зенита-2» Даня пошел в Премьер-лигу – это то, ради чего мы и работаем в академии. В «Уфе» Круговой точно вырос в мастерстве. Если «Зенит» купит его обратно, будет здорово – кому еще, если не ему, защищать клубные цвета. Но нужно играть, а не сидеть на скамейке.

Даня всегда был смышленным парнем и выделялся скоростными качествами. По тестам на «физику» всегда был одним из лучших. В качестве разнообразия иногда ставили его крайним форвардом, но вообще, ему самому всегда нравилось играть на фланге обороны. Никто не заставлял, как часто это бывает с нападающими, которых переучивают в защитников, – приводит слова Шабарова Sport24.