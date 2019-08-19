Кикнадзе проанонсировал еще один трансфер «Локомотива» Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не стал отрицать, что клуб готовит еще один трансфер.

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Однако с кандидатурой новичка железнодорожники определятся после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

– До завершения трансферной кампании осталось совсем чуть-чуть. Позицию называть не буду. Смотрим разные варианты, каждое решение – это предмет скрупулезного изучения. Посмотрим, какая будет жеребьевка в Лиге чемпионов. Думаю, «Локомотиву» по силам выйти из группы. ЦСКА в прошлом году показал, что можно биться и с грандами. Точнее даже побеждать их. Для этого нужно выполнить ряд условий. Прежде всего, надо очень сильно хотеть, – приводит слова менеджера «Чемпионат».