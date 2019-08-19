Василий Кикнадзе: Конфликты с Семиным – постоянно Менеджер вспомнил Ленина.

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отметил сложный характер главного тренера московского клуба Юрия Семина.

– С Семиным – хорошие рабочие отношения. Конфликты есть постоянно. Это нормально. Каждый отстаивает свое, и это идет только на пользу. Ленин в первом номере газеты «Правда» писал, что полное единство взглядов может быть только на кладбище. А кладбищем у нас не пахнет, – приводит слова Кикнадзе «Чемпионат».