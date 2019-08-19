15-летний вратарь попал в заявку ЦСКА на матч со «Спартаком» Вратарь ЦСКА Владислав Тороп включен в заявку клуба на матч шестого тура чемпионата России против «Спартака».

Голкипер родился в ноябре 2003 года. На данный момент ему 15 лет девять месяцев и 11 дней.

В случае дебюта он побьет рекорд Алексея Ребко, сыгравшего в чемпионате России в возрасте 16 лет и 78 дней.