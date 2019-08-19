«Спартак» – ЦСКА. Стартовые составы

«Спартак» и ЦСКА огласили составы на матч шестого тура российской премьер-лиги.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо, С. Бакаев, Умяров, Мелкадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

Запасные: Тороп, Помазун, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

Матч пройдет на «Открытие Арене». Начало – в 20.00.

🔥🔥🔥 Состав армейцев на дерби #СпартакЦСКА. В старте выйдут Набабкин, Кучаев и Ефремов! #нежданчик pic.twitter.com/v5W7gwW0sc