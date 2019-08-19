«Спартак» – ЦСКА. Стартовые составы

«Спартак» и ЦСКА огласили составы на матч шестого тура российской премьер-лиги.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Баду, Ананидзе, Мирзов, Ташаев, Мельгарехо, С. Бакаев, Умяров, Мелкадзе.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.
Запасные: Тороп, Помазун, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.
Матч пройдет на «Открытие Арене». Начало – в 20.00.
💪 Состав красно-белых на дерби #СпартакЦСКА#дерби #РПЛ pic.twitter.com/BeHbzueq6o— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 19, 2019
🔥🔥🔥 Состав армейцев на дерби #СпартакЦСКА. В старте выйдут Набабкин, Кучаев и Ефремов! #нежданчик pic.twitter.com/v5W7gwW0sc— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 19, 2019