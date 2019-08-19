На матче молодежной сборной России можно будет написать открытку Черчесову РФС готовит обширную развлекательную программу в рамках матча отборочного турнира молодежного Евро-2021 в Саранске между сборными России и Сербии.

Матч пройдет на «Мордовия Арене» 6 сентября. Начало игры - в 19.00 по московскому времени. Наша команда планирует выступить в сильнейшем составе, в котором будут представлены наделавшие шума в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев (все - «Краснодар») и Александр Максименко («Спартак»).

По традиции, РФС вместе с руководством Республики Мордовия готовит для болельщиков обширную развлекательную программу на стадионе. За три часа до начала матча на площади перед ареной можно будет посоревноваться с послами сборной России во главе с Андреем Тихоновым, отведать настоящую сербскую кухню, послушать выступления популярных рэп-групп, сделать бесплатную прическу в барбер-шопе и даже… отправить открытку главному тренеру национальной команды страны Станиславу Черчесову.

Напомним, что этим матчем откроется новый отборочный цикл. Дополнительную информацию о билетах и развлекательных мероприятиях можно узнать на сайте matchday.rfs.ru.