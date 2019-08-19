Хедира не собирается уходить из «Ювентуса» Немец мечтает выиграть с туринцами Лигу чемпионов.

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Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира не собирается покидать туринский клуб. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес ряд европейских клубов. «Старая синьора» рассматривала вариант с обменом немецкого полузащитника.

– Я хочу выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом». Я хочу, чтобы эта мечта сбылась, потому что я люблю этот клуб и город, – приводит слова Хедиры Kicker.