Болельщики ЦСКА посвятили баннер погибшему фанату «Спартака» Бахыту В октябре Алексею исполнилось бы 34 года.

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Болельщики ЦСКА перед дерби со «Спартаком» в рамках шестого тура российской премьер-лиги почтили память трагически погибшему фанату «Спартака» Алексея Васюка по прозвищу «Бахыт», сообщает «Чемпионат».

«Алексей Бахыт. У беды нет цветов, спи спокойно», – написано на баннере красно-синих.

33-летний Васюк скончался от травм, полученных в результате ДТП в Ростовской области. За свою жизнь Бахыт посетил более 500 гостевых матчей «Спартака».