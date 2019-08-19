Ефремов получил травму в матче «Спартак» – ЦСКА Защитник ЦСКА Дмитрий Ефремов был заменен на 22-й минуте матча шестого тура российской премьер-лиги против «Спартака».

Загрузка... Футболист получил травму после подката соперника. Вместо него на поле вышел Такума Нисимура. «Спартак» – ЦСКА. Онлайн