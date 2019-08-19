«Спартак» – ЦСКА. Жиго открыл счет (видео) Армейцы не пропускали 379 минут.

В матче шестого тура российской премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА открыт счет.

На 59-й минуте отличился защитник красно-белых Самуэль Жиго.

Отметим, что армейцы не пропускали в чемпионате России 379 минут.

«Спартак» – ЦСКА. Онлайн