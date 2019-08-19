«Спартак» – ЦСКА. Фернандес сравнял счет (видео) «Спартак» – ЦСКА – 1:1.

В матче шестого тура российской премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА забит второй мяч.

Счет на 68-й минуте встречи сравнял защитник армейцев Марио Фернандес.

Для 28-летнего футболиста это третий мяч в 185 играх чемпионата России.

«Спартак» – ЦСКА. Онлайн