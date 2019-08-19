«Спартак» – ЦСКА. Жиго оформил дубль (видео) - Советский спорт
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19 августа 2019 21:43ФутболКоноплев Александр

«Спартак» – ЦСКА. Жиго оформил дубль (видео)

«Спартак» – ЦСКА – 2:1.

«Спартак» вышел вперед во встрече шестого тура чемпионата России против ЦСКА.

На 79-й минуте отличился Самуэль Жиго, для которого этот мяч стал вторым в матче.

«Спартак» – ЦСКА. Онлайн

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