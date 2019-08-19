«Спартак» обыграл ЦСКА, Жиго забил два гола Дерби завершилось победой красно-белых.

В матче шестого тура российской премьер-лиги «Спартак» дома обыграл ЦСКА – 2:1.

В составе победителей дубль оформил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты). У проигравших отличился Марио Фернандес (68). Все голы здесь.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место таблицы РПЛ. В следующем туре красно-белые сыграют в Самаре с «Крыльями Советов».

У ЦСКА по-прежнему десять очков. Армейцы опустились на шестую строчку. В следующем туре они дома примут «Ахмат».

РПЛ

Шестой тур

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:0)

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев (Мельгарехо, 88), Шюррле, Тиль, Ларссон (Мирзов, 73).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Бистрович, 80), Влашич, Обляков, Ефремов (Нисимура, 22; Бийол, 87), Кучаев, Чалов.

Голы: Жиго, 59 (1:0); Марио Фернандес, 68 (1:1); Жиго, 79 (2:1).

Предупреждения: Ларссон, 36 – Магнуссон, 71; Набабкин, 90+5.