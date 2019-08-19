«Спартак» впервые после Карреры выиграл четыре матча подряд

Победа «Спартака» над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура российской премьер-лиги стала для красно-белых четвертой кряду.
До этого клуб дважды обыграл «Тун» (3:2, 2:1) и нанес поражение «Ахмату» (3:1).
В последний раз «Спартак» побеждал в четырех матчах подряд в марте 2018 года, когда команду возглавлял Массимо Каррера.
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