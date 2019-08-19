Олег Кононов: Первый тайм был равным, во втором тайме «Спартак» был посильнее - Советский спорт
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19 августа 2019 22:41ФутболКоноплев Александр

Олег Кононов: Первый тайм был равным, во втором тайме «Спартак» был посильнее

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов считает, что его команда сыграла лучше ЦСКА в матче шестого тура российской премьер-лиги.

Красно-белые победили – 2:1.

– Конечно, дерби легким не бывает. Приятно, что победили на своем стадионе при огромной поддержке болельщиков. Первый тайм, думаю, был равным, во втором тайме мы были посильнее. Хотя концовка матча была для нас непростой. Тем не менее, ребята довели игру до победы. Поздравляю с ней команду, – приводит слова Кононова «Чемпионат».

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