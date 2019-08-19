Евгений Ловчев: Шюррле – большой мастер, он здорово читает игру Наш обозреватель Евгений Ловчев – о главном матче 6-го тура «Спартак» - ЦСКА.

- Отдельно хочется сказать про Шюррле. Это большой мастер, который четко знает, когда нужно придержать мяч, а когда сразу отдать на ход партнеру. Здорово читает игру. Никаких лишних движений он не делает. Вспомним первый гол. Ведь с левого фланга подавали и Бакаев, и другие, но именно Шюррле исполнил все, как надо – филигранно навесил на Жиго, на свободное место, а тот очень здорово пробил головой. И, конечно, велика заслуга в этом мяче самого Жиго. Ведь именно он выбил мяч из штрафной, сам разогнал эту атаку, и сам же понесся вперед и ее завершил. А сколько защитников на его месте выбили бы мяч и посчитали на этом свою миссию в данном эпизоде выполненной.