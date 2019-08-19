Марсьяль забил 50-й гол за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль поразил ворота «Вулверхэмптона» в матче второго тура английской премьер-лиги.
Этот гол стал для француза 50-м в составе манкунианцев.
Марсьяль перешел в «МЮ» из «Монако» в 2015 году. С тех пор он провел за английский клуб 176 матчей, завоевав четыре трофея.
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