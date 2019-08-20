Джордан Ларссон: Великая победа в дерби. Москва красно-белая (фото) «Спартак» победил ЦСКА в шестом туре премьер-лиги.

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал пост в инстаграме, посвященный победе в дерби с ЦСКА (2:1) на «Открытие Арене» в Москве в шестом туре премьер-лиги.

«Великая победа в дерби‼️ Москва красно-белая», – написал 22-летний швед на английском и русском языках.

Напомним, Ларссон вышел в стартовом составе «Спартака» и провел на поле 73 минуты, отметившись желтой карточкой, после чего был заменен на полузащитника Резиуана Мирзова. Этот матч стал вторым для Ларссона в «Спартаке» после перехода из «Норчепинга».

Оба гола в составе «Спартака» забил француз Самуэль Жиго, у ЦСКА отличился защитник Марио Фернандес.