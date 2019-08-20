Зелимхан Бакаев: В первом тайме дерби перегорел, но меня привели в чувства «Спартак» победил ЦСКА в шестом туре премьер-лиги.

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о эмоциях после дерби с ЦСКА (2:1) на «Открытие Арене» в шестом туре премьер-лиги.

«Волнение было, если честно, – сказал 23-летний игрок в интервью в эфире телеканала «Матч Премьер». – Как бы стыдно ни было это признавать, но волнение было, особенно в первом тайме. Можно сказать, даже немного перегорел. Во втором тайме меня привели в чувства, как и всю команду. Мы вышли и уверенно победили. В первом тайме было реально тяжело: ЦСКА давил, а после перерыва мы показали силу и характер».

Напомним, все голы были забиты во втором тайме. У «Спартака» дубль сделал защитник Самуэль Жиго. Единственный мяч ЦСКА на счету защитника Марио Фернандеса.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.