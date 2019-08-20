Андрей Тихонов: Если бы Жиго не сделал дубль, героем стал бы Акинфеев Два мяча защитника «Спартака» принесли команде победу над ЦСКА.

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о дерби с ЦСКА (2:1) на «Открытие Арене» в Москве в шестом туре премьер-лиги.

«Если бы игра завершилась со счетом 1:1, то ее героем бы стал Акинфеев, однозначно, – приводит слова Тихонова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Если бы Жиго не сделал дубль. Игорь держал ЦСКА в игре до последнего».

Напомним, оба гола в ворота армейцев забил француз Самуэль Жиго. Единственный мяч ЦСКА на счету защитника Марио Фернандеса.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось десять очков, команда занимает шестое место.