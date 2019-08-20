Зелимхан Бакаев: Вообще не понимаю, как Акинфеев взял мяч, на то он и лучший вратарь России «Спартак» победил ЦСКА в матче шестого тура премьер-лиги.

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча шестого тура премьер-лиги с ЦСКА (2:1) на «Открытие Арене» высказался о голкипере соперника Игоре Акинфееве, который отразил его удар на 65-й минуте.

«Честно, уже видел мяч в воротах, – сказал 23-летний игрок в эфире телеканала «Матч Премьер». – Вообще не понимаю, как он (Акинфеев) взял этот мяч. На то он и лучший вратарь России».

Напомним, два гола «Спартака» забил француз Самуэль Жиго. Единственный мяч ЦСКА на счету защитника Марио Фернандеса.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Теперь 22 августа красно-белые сыграют в гостях с «Брагой» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.