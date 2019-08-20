Андре Шюррле: Вау, это был веселый вечер (фото) «Спартак» победил ЦСКА в дерби.

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказался о победе в дерби с ЦСКА (2:1) в шестом туре премьер-лиги на «Открытие Арене» в Москве.

«Вау… вчера вечером было весело. Поздравляю, Самуэль (Жиго), с твоими голами. Спасибо всем болельщикам. Стадион был в огне», – написал 28-летний немец в инстаграме.

Напомним, француз Самуэль Жиго забил оба гола «Спартака», первый из них – с передачи Шюррле.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд с учетом матчей Лиги Европы и поднялся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.

Отметим, что в пяти матчах за «Спартак» Шюррле забил два гола и сделал четыре результативные передачи.