Андре Шюррле: Вау, это был веселый вечер (фото)

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказался о победе в дерби с ЦСКА (2:1) в шестом туре премьер-лиги на «Открытие Арене» в Москве.
«Вау… вчера вечером было весело. Поздравляю, Самуэль (Жиго), с твоими голами. Спасибо всем болельщикам. Стадион был в огне», – написал 28-летний немец в инстаграме.
Напомним, француз Самуэль Жиго забил оба гола «Спартака», первый из них – с передачи Шюррле.
«Спартак» одержал четвертую победу подряд с учетом матчей Лиги Европы и поднялся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.
Отметим, что в пяти матчах за «Спартак» Шюррле забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
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