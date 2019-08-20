Самуэль Жиго: Это был потрясающий вечер (фото)

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков после дерби с ЦСКА (2:1) на «Открытие Арене» в шестом туре премьер-лиги.
«Спасибо вам за невероятную поддержку. Потрясающий вечер», – написал 25-летний француз в инстаграме.
Отметим, что в комментариях под этим постом отметились нынешние и бывшие игроки «Спартака»:
голкипер Александр Максименко: «Спасибо»;
защитник Малькольм Баду: «Поздравляю, мой брат»:
защитник Сальваторе Боккетти: «Супер, бро! Ты заслужил это!».
Напомним, Жиго сделал дубль в ворота ЦСКА и был признан лучшим игроком матча.
«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
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