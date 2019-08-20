Самуэль Жиго: Это был потрясающий вечер (фото) - Советский спорт
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20 августа 2019 12:09ФутболЛипкин Антон

Самуэль Жиго: Это был потрясающий вечер (фото)

Француз сделал дубль в ворота ЦСКА.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков после дерби с ЦСКА (2:1) на «Открытие Арене» в шестом туре премьер-лиги.

«Спасибо вам за невероятную поддержку. Потрясающий вечер», – написал 25-летний француз в инстаграме.

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🔴⚪️ Thanks for your incredible support, amazing night 😈

Публикация от Gigot Samuel (@mum84)

Отметим, что в комментариях под этим постом отметились нынешние и бывшие игроки «Спартака»:

голкипер Александр Максименко: «Спасибо»;

защитник Малькольм Баду: «Поздравляю, мой брат»:

защитник Сальваторе Боккетти: «Супер, бро! Ты заслужил это!».

Напомним, Жиго сделал дубль в ворота ЦСКА и был признан лучшим игроком матча.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

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