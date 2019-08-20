Зелимхан Бакаев: Скоро придет время, когда буду давать результат в каждом матче «Спартак» победил ЦСКА в шестом туре премьер-лиги.

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы в дерби с ЦСКА (2:1) на «Открытие Арене» в шестом туре премьер-лиги высказался о своей игре.

«Не то, что я не люблю, когда меня меняют, – сказал 23-летний игрок в эфире телеканала «Матч Премьер». – Я не люблю, когда не отметился результативными действиями. Меня это немного съедает изнутри. Но я думаю, скоро придет время, когда буду приносить результат в каждой игре.

Не так все просто: надо прибавлять, надо выходить на новый уровень, чтобы соответствовать этому большому клубу. Думаю, благодаря тренерам, партнерам, родным и друзьям у меня все получится».

Напомним, Бакаев вышел в стартовом составе «Спартака» и был заменен на 88-й минуте.

«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.