Нуну: По ходу матча с «Манчестер Юнайтед» нам пришлось взобраться на высокую гору «Вулверхэмптон» свел вничью матч с «Манчестер Юнайтед».

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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча второго тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1) на «Молинью Стэдиум».

«Хороший матч, – приводит BBC слова португальца. – В первом тайме «Манчестер Юнайтед» доминировал. Нам пришлось взобраться на высокую гору, команда проделала фантастическую работу. Темп, интенсивность, давление – игроки здорово поработали.

У соперника в составе классные игроки, они очень высоко нас прессинговали и не позволяли выходить в атаку. Во втором тайме мы получили больше пространства и контролировали игру.

Матч получился эмоциональным. И это именно то, что нравится «Молинью».

Напомним, «Вулверхэмптон», уступая по итогам первого тайма, отыгрался благодаря голу португальца Рубена Невеша.