Лексаков стал спортивным директором РФС - Советский спорт
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20 августа 2019 12:56ФутболЛипкин Антон

Лексаков стал спортивным директором РФС

РФС объявил о кадровых перестановках.

Российский футбольный союз сообщил на официальном сайте о кадровых изменениях в организации.

Спортивным директором РФС назначен Андрей Лексаков, ранее занимавший пост технического директора. В свою очередь, должность технического директора займет Андрей Власов.

Отметим, что 58-летний Лексаков считается одним из самых авторитетных российских специалистов в области теории и методики футбола. Он продолжает заниматься преподавательской деятельностью и занимает пост генерального директора Академии тренерского мастерства РФС. Также он возглавляет комиссию РФС по лицензированию клубов.

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин назначен советником президента РФС, также он продолжит исполнять функции офицера по борьбе с дискриминациями в футболе.

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