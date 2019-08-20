Лексаков стал спортивным директором РФС

Российский футбольный союз сообщил на официальном сайте о кадровых изменениях в организации.
Спортивным директором РФС назначен Андрей Лексаков, ранее занимавший пост технического директора. В свою очередь, должность технического директора займет Андрей Власов.
Отметим, что 58-летний Лексаков считается одним из самых авторитетных российских специалистов в области теории и методики футбола. Он продолжает заниматься преподавательской деятельностью и занимает пост генерального директора Академии тренерского мастерства РФС. Также он возглавляет комиссию РФС по лицензированию клубов.
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин назначен советником президента РФС, также он продолжит исполнять функции офицера по борьбе с дискриминациями в футболе.
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