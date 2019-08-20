У Ефремова диагностирован разрыв связок колена Полузащитник ЦСКА получил травму в стыке с Самуэлем Жиго.

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, получивший травму колена в матче шестого тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:2) на «Открытие Арене», прошел медобследование в одной из московских клиник.

Как сообщает официальный сайт клуба, у 24-летнего игрока выявлен разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной. В ближайшее время Ефремову предстоит операция.

Напомним, полузащитник ЦСКА вышел в стартовом составе команды и в первом тайме получил повреждение в стыке с защитником «Спартака» Самуэлем Жиго. На 22-й минуте он был заменен на Такуму Нисимуру.

Срок восстановления при подобных травмах составляет до шести месяцев.