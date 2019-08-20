«Ростов» представил Карпина в образе металлиста перед матчем с «Рубином» (фото) «Ростов» примет «Рубин» в седьмом туре премьер-лиги.

«Ростов» анонсировал матч седьмого тура премьер-лиги с «Рубином» фотографией главного тренера Валерия Карпина на мотоцикле.

«Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом.

До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры», – говорится в сообщении в официальном твиттере клуба.

Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом 😎



До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!



Билеты доступны в кассах «Ростов-Арены» и «Олимпа-2» (с 10 до 19 без выходных) и онлайн 👇🏻https://t.co/53urLSErDk pic.twitter.com/6ActNypall — Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2019

Напомним, тренер «Рубина» Роман Шаронов известен как любитель рок-музыки. Его рок-образ часто используется клубом в соцсетях. Кроме того, «Рубин» публикует мотивационные речи Шаронова после игр.

Матч «Ростов» – «Рубин» пройдет 25 августа на «Ростов Арене». Начало – 19:00 (мск).