Испанец Фернандес назначен на матч «Брага» – «Спартак»

Испанский арбитр Хавьер Эстрада Фернандес назначен на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы «Брага» – «Спартак».
Помогать Фернандесу будут его соотечественники: ассистенты Иньиго Прието Лопес Де Серан, Хосе Наранхо, а также четвертый судья Пабло Гонсалес Фуэртес.
43-летний Фернандес работал на трех матчах с участием российских команд.
28 июля 2015 года он судил матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА – «Спарта» (2:2), 29 сентября 2016 года – матч группового этапа Лиги Европы «Зенит» – АЗ (5:0), а 23 ноября 2017 года – также матч группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Копенгаген» (2:1).
Отметим, что в нынешнем сезоне Фернандес обслуживал матч «Брюгге» – «Динамо» (Киев) в квалификации Лиги чемпионов, который завершился минимальной победой бельгийцев (1:0), а в минувшую субботу в первом туре примеры работал на матче «Сельта» – «Реал» (1:3) и удалил полузащитника Луку Модрича.
Матч «Брага» – «Спартак» пройдет 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало – 21:45 (мск).
Валерий Рейнгольд: Я не восхищен игрой «Спартак». Первый тайм провален полностью Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд по итогам матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) выразил недоумение игрой красно-белых в первом тайме. 20.08.2019 11:00 Футбол Усачев Владислав Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Константин Пономарев: После поражения Воробьеву подумал – пора на пенсию Бывший подопечный Абеля Санчеса о двух поражениях в последних боях и мотивации от Мэнни Пакьяо. 17.08.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Кузнецова «взорвала» Цинциннати и вернулась в топ-100 Не без проблем попав в США, Светлана Кузнецова сенсационно вышла в финал крупного турнира в Цинциннати. 18.08.2019 23:07 Теннис Мысин Николай НХЛ готова ехать на ОИ в Пекин. Профсоюз игроков лиги скажет «да» или «нет» до 15 сентября В пятницу вице-комиссар НХЛ Билл Дейли сделал сенсационное заявление: в январе 2021 года вместо Матча всех звезд может пройти Кубок мира. 19.08.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий Валерий Масалитин: ЦСКА не хватило лидера в матче со «Спартаком» Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин по итогам матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) выразил недовольство отсутствием у армейцев игроков группы атаки. 20.08.2019 09:00 Футбол Усачев Владислав Зелимхан Бакаев: Мы не показали свой максимум, будем играть еще сильнее После матча «Спартак» - ЦСКА, который завершился победой хозяев (2:1), полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев поделился своими впечатлениями. 19.08.2019 23:24 Футбол Григорьевская Юлия Нокдаун от своих, нокаут от Жиго. Одна большая ошибка в дерби «Спартак» выиграл по делу. Если бы не Акинфеев – выиграл бы и крупнее. Но снова завалил первый тайм. А ЦСКА сам отдал сопернику победу. На поле и на трибунах. 20.08.2019 00:01 Футбол Андронов Алексей Кормье бился, но проиграл. Миочич нокаутировал его и отобрал пояс чемпиона UFC (видео) Видео лучших моментов турнира UFC 241. 18.08.2019 10:17 ММА Ващенко Сергей