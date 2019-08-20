Испанец Фернандес назначен на матч «Брага» – «Спартак» Арбитр работал на трех матчах с участием российских клубов.

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Испанский арбитр Хавьер Эстрада Фернандес назначен на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы «Брага» – «Спартак».

Помогать Фернандесу будут его соотечественники: ассистенты Иньиго Прието Лопес Де Серан, Хосе Наранхо, а также четвертый судья Пабло Гонсалес Фуэртес.

43-летний Фернандес работал на трех матчах с участием российских команд.

28 июля 2015 года он судил матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА – «Спарта» (2:2), 29 сентября 2016 года – матч группового этапа Лиги Европы «Зенит» – АЗ (5:0), а 23 ноября 2017 года – также матч группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Копенгаген» (2:1).

Отметим, что в нынешнем сезоне Фернандес обслуживал матч «Брюгге» – «Динамо» (Киев) в квалификации Лиги чемпионов, который завершился минимальной победой бельгийцев (1:0), а в минувшую субботу в первом туре примеры работал на матче «Сельта» – «Реал» (1:3) и удалил полузащитника Луку Модрича.

Матч «Брага» – «Спартак» пройдет 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало – 21:45 (мск).