Сергей Кирьяков: Результат дерби немного неожиданный

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о матче шестого тура премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА (2:1) на «Открытие Арене».
«Результат немного неожиданный с учетом того, что в первой половине игры ЦСКА выглядел предпочтительнее, – приводят «Известия» слова Кирьякова. – Но во второй половине «Спартак» сумел перетянуть инициативу на свою сторону, а с 60-й минуты мы наблюдали совершенно открытый футбол, яркий – настоящее дерби».
Напомним, оба гола у «Спартака» забил француз Самуэль Жиго, признанный лучшим игроком матча. Единственный мяч ЦСКА на счету защитника Марио Фернандеса.
«Спартак» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У ЦСКА осталось десять очков, команда занимает шестую позицию.
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