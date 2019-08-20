Алексей Сутормин: Судейство в матче с «Ахматом»? Все сами все видели «Зенит» не смог победить «Ахмат», но судьи отменили два гола чемпионов России.

Загрузка...

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итоги матча шестого тура премьер-лиги с «Ахматом» (0:0) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Не хочется говорить о работе судей: есть органы, которые за это отвечают, пусть они комментируют, – приводят «Известия» слова 25-летнего игрока. – Думаю, в матче с «Ахматом» все сами все видели.

Что думаю о затяжке времени со стороны футболистов «Ахмата»? Это их право. Видимо, их устраивало одно очко».

Напомним, на матче в Санкт-Петербурге работала бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

Судьи не засчитали два гола «Зенита»: в первом случае главный судья остановил игру перед тем, как Сердар Азмун отправил мяч в ворота, чтобы зафиксировать нарушение защитника «Ахмата» Ризвана Уциева и показать ему красную карточку, а во втором – ассистент ошибочно зафиксировал офсайд у аргентинца Эмилиано Ригони.