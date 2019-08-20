Гилерме: Победа над «Динамо» придаст положительные эмоции перед «Краснодаром»

Голкипер «Локомотива» Гилерме высказался о победе над «Динамо» (2:1) в матче шестого тура премьер-лиги на стадионе «Динамо».
«У нас сейчас два очень сложных гостевых матча – сначала «Динамо», потом «Краснодар», – приводят «Известия» слова 33-летнего игрока сборной России. – Здорово, что в первом из них удалось взять три очка. Это должно придать нам дополнительные положительные эмоции перед матчем следующего тура против краснодарцев».
Напомним, «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо». После пропущенного гола от немца Максимилиана Филиппа полузащитник вице-чемпионов России Алексей Миранчук реализовал пенальти, а во втором тайме его брат-близнец Антон забил победный гол.
«Локомотив» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. В седьмом туре 24 августа команда сыграет в гостях с «Краснодаром».
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